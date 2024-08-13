Kırklareli'nde 31 hükümlü ve 64 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 31'i hükümlü 64 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 64 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, basit yaralama, tehdit, vergi usul kanununa muhalefet, fuhuş, uyuşturucu ticareti, konut dokunulmazlığını ihlal, ormanda ateş yakma, kadına karşı basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, askeri ceza kanununa muhalefet ve tedbir kararı ihlali suçlarından çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.