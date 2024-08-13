Kırklareli'nde 31 hükümlü ve 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde 31 hükümlü ve 64 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 31'i hükümlü 64 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 64 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

13.08.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 31'i hükümlü 64 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 64 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, basit yaralama, tehdit, vergi usul kanununa muhalefet, fuhuş, uyuşturucu ticareti, konut dokunulmazlığını ihlal, ormanda ateş yakma, kadına karşı basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, askeri ceza kanununa muhalefet ve tedbir kararı ihlali suçlarından çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 31 hükümlü ve 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 31 hükümlü ve 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement