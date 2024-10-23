Kırklareli'nde 32 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 14-21 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 32 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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