Kırklareli'nde 32 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 14-21 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.