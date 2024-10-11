Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 336 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 336 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 336 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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