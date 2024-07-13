Kırklareli'nde 82 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 82 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-12 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 82 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.