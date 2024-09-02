Kırklareli'nde Adli Yıl Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Adli Yıl Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Kırklareli\'nde Adli Yıl Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, adliyelerin adalete açılan kapı olduğunu belirterek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Törene Kırklareli Valisi, Belediye Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

02.09.2024 16:48
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Kırklareli'nde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyede düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, yaptığı konuşmada adliyelerin adalete açılan kapı olduğunu söyledi.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileğinde bulunan Eroğlu, adaletin tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Turgay Hınız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

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