Kırklareli\'nde Aktif Yaşlanma ve Çocukların Bilişsel Gelişimini Destekleme Projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitimler verildi

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Kırklareli'nde "Aktif Yaşlanma ve Çocukların Bilişsel Gelişimini Destekleme Projesi" kapsamında huzurevi sakinlerine psikoloji, hukuk, ilahiyat, müzik, yoga ve nefes terapisi, denge ve koordinasyon ve bilişsel oyunlar gibi eğitimler verildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsünde düzenlenen programda proje kapsamında 12 yaşlıya eğitimler verildiğini söyledi.

Eğitimlerin 20 hafta sürdüğünü belirten Şengörür, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ise projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

65 yaş üstü nüfusun her geçen yıl arttığını vurgulayan Özbaş, bu tür çalışmalar ile yaşlıların bilinçlendirildiğini ifade etti.

Ardından Proje Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 12 huzurevi sakinine mezuniyet cüppesi giydirildi.

Yaşlılar kep atıp heyecan yaşadı.