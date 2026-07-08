Kırklareli\'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Doğanca ve Soğucak köyü arasında hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban'da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.