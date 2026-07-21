Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kızılcıkdere köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan askeri mühimmat deposuna sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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