Kırklareli'nde Aranan Firariler Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan iki firari şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbey beldesinde silahla tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan firari şüpheliler A.Ş. ve S.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi.
A.Ş. ve S.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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