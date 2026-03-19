Kırklareli\'nde devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

Kırklareli'nde devlet koruması altındaki çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, protokol üyeleri ve çocuklar şehit kabirlerini ziyaret etti.

Çocuklar tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılıp dua edildi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Çocuklara milli ve manevi değerleri en iyi şekilde anlatmaya çalıştıklarını belirten Turan, "Çocuklarımızla birlikte dualarla şehitlerimizi andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.