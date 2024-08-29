Kırklareli'nde dolu zararı için üreticilere 12 milyon lira destek - Son Dakika
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Kırklareli'nde dolu zararı için üreticilere 12 milyon lira destek

Kırklareli'nde meydana gelen dolu yağışı tarım alanlarına büyük zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, doludan zarar gören üreticilere 12 milyon lira destek ödemesi yapacak.

29.08.2024 17:17
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Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği tarım alanlarındaki ürünler için üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca 12 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce dolu yağışının buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, çavdar, şeker pancarı ekili tarlalar ile üzüm bağı ve meyve bahçelerine zarar verdiğini anımsattı.

Birçok üreticinin doludan zarar gördüğünü ifade eden Karaca, tarım sigortası olmayan 539 üreticiye 12 milyon lira destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Karaca, desteklerin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Kırklareli'nde 14 Haziran Cuma günü dolu etkili olmuş, 98 bin 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar görmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde dolu zararı için üreticilere 12 milyon lira destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde dolu zararı için üreticilere 12 milyon lira destek - Son Dakika
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