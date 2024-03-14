Kırklareli\'nde öğrencilerden Dünya Pi Günü etkinliği

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Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kırklareli Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca, okulun fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte, resfebeler, altın oran, doğum tarihinin pi sayısının hangi basamağında yer aldığı etkinliği, çember ve çevresi, pi sembollünden yapılan çeşitli bileklik, şapka gibi 100'e yakın geometrik materyal sergilendi.

Matematik öğretmenleri Yeliz Tunç ve Selcen Serdaroğlu önderliğinde yapılan etkinliğe öğretmen ve öğrenciler ilgi gösterdi.

14 Mart Tıp Bayramı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık personeliyle bir araya gelen Özalp, personelin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık personelinin vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalıştığını ifade eden Özalp, "Tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.