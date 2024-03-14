Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Kırklareli Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca, okulun fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte, resfebeler, altın oran, doğum tarihinin pi sayısının hangi basamağında yer aldığı etkinliği, çember ve çevresi, pi sembollünden yapılan çeşitli bileklik, şapka gibi 100'e yakın geometrik materyal sergilendi.
Matematik öğretmenleri Yeliz Tunç ve Selcen Serdaroğlu önderliğinde yapılan etkinliğe öğretmen ve öğrenciler ilgi gösterdi.
14 Mart Tıp Bayramı
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Sağlık personeliyle bir araya gelen Özalp, personelin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Sağlık personelinin vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalıştığını ifade eden Özalp, "Tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde öğrencilerden Dünya Pi Günü etkinliği - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilebilecek diğer UEFA organizasyonları da değerlendirildi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç ilçesinde yaptığı konuşmada seçim çalışmalarını anlattı ve Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi. Uysal, DP'nin Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini ve dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını vurguladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan İlhan Emir, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı üretim yapmakta güçlük çektiğini belirtti. Emir, ulaşım sorununun çözülmesi için devletin desteğini beklediğini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda U.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı ve sanığın tutuklanmasına karar verildi. Ömer Faruk Baki'nin 'iyi hal' indirimi ile aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden yargılanması sonucunda artırıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etti ve Tıp Bayramlarını kutladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, yeniden yargılama sonucu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın istinaf başvurusu sonucunda hükmü bozulan dosya, yerel mahkemeye gönderildi. Sanık, duruşmaya katılmazken, mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları, sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?