Kırklareli\'nde Embriyo Transferi Kursu Açıldı

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Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmaları ile üretimin arttırılması hedefleniyor.

Yüksek verim yeteneğine sahip damızlık ineklerden bir yılda birden fazla yavru alınarak damızlık sayısının artırılmasının amaçlandığı ıslah metodu olarak öne çıkan emriyo transferi kursuna 8 veteriner hekim katılıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Trakya Veteriner Hekimler Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve süt üretiminin arttırılması amacıyla açılan kurs 3 hafta sürecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlük binasında düzenlenen kursta, kentte 150 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

Kırklareli'nin hastalıktan ari olduğunu ifade eden Karaca, kentteki hayvan sayısını ve üretimi arttırmak istediklerini belirtti.

Embriyo transfer çalışması ile hayvan varlığı ile üretimin artacağına inandığını dile getiren Karaca, "Kentimiz süt verimi ve kalitesi bakımından örnek bir il. İlimizde yaklaşık 100'e yakın hastalıktan ari işletme mevcut. Ülke genelinde günlük süt üretimi 10,4 litre. Biz bunu arttırmayı hedefliyoruz. Bunu da embriyo transfer çalışmaları ile arttıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ise son yıllarda embriyo transferi konusunda çalışmaların hızlandığını bildirdi.

Kırklareli'nde bu çalışmanın yapılmasının önemine değinen Sağırkaya, eğitimlerin 3 hafta süreceğini ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyer veterinerlerin rahatlıkla embriyo transferi yapabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sağırkaya ile eğitmen Uğur Kaya tarafından kursiyerlere bilgi verildi.