Kırklareli'nde Fikir Maratonu'na yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Fikir Maratonu'na yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı

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Kırklareli\'nde Fikir Maratonu\'na yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı
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Kırklareli'nde üniversite öğrencileri için Fikir Maratonu düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KLÜ iş birliğindeki etkinliğe 45 öğrenci kulübü temsilcisi ve yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı; ÜNİDES imkanları anlatıldı ve dijital portal kayıtları oluşturuldu.

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin proje geliştirme kapasitelerini artırmak amacıyla "Fikir Maratonu" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) iş birliğinde, Kırklareli Gençlik Merkezi ÜNİDES Koordinatörlüğü ve KLÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programa 45 öğrenci kulübünün temsilcileri ile yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı.

Programda, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamındaki imkanlar anlatıldı, öğrenci kulüplerinin ÜNİDES Dijital Portal kayıtları oluşturuldu.

Yeni dönem proje fikirlerinin değerlendirildiği etkinlikte başvuru süreçleri ve proje geliştirme yöntemleri ele alındı.

ÜNİDES Kırklareli Koordinatörü Akın Babar, öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini desteklediklerini belirterek, "Fikir Maratonu ile kulüplerimizin başvuru süreçlerini kolaylaştırıyor, ÜNİDES'in imkanlarından en yüksek düzeyde yararlanmaları için sahada destek sağlıyoruz. Hedefimiz, Kırklareli'ni gençlik projelerinde örnek gösterilen şehirlerden biri haline getirmek." ifadelerini kullandı.

KLÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Eren Aydın da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sağlanan iş birliğinin öğrencilerin proje üretme motivasyonuna katkı sunduğunu ve fikirlerini somut projelere dönüştürebilecekleri güçlü bir zemin hazırladığını aktardı.

Programa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Şimşek ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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