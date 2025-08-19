Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
İl Encümeni Toplantısında önemli kararlar alındığını ifade eden Turan, encümene çalışmalarında başarı diledi.
Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
