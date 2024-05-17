Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi - Son Dakika
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

Kırklareli\'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri birçok bölgede motosiklet sürücülerini denetledi. Denetimlerde yaklaşık 100 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi'nde Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı değerlendirildi.

17.05.2024 09:41
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

Jandarma komutanlığı ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.

Denetimde yaklaşık 100 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.

KLÜ'de Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında Rektörlükte düzenlenen toplantıda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" değerlendirildi.

Şengörür, üniversite olarak yeni gıda ürünleri üretilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gıda güvenliğinin önemli olduğunu ifade eden Şengörür, çalışmalarla bölgesel kalkınmaya önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi - Son Dakika

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