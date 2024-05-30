Kırklareli'nde Kaçak Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçak Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde asansör sistemi kurdukları evde kaçak define arayan 4 şüpheli, 20 metre derinlikte çukur açarken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, çukurun yanı sıra tarihi dönemlere ait el yazması kitaplar ve çeşitli arama ekipmanları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

30.05.2024 17:42
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KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde asansör sistemi kurdukları evde 20 metre derinlikte çukur açarak kaçak define arayan 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Balaban köyünde S.Y.'nin define aramak için evinde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında 20 metre derinliğinde çukur, buraya kurulan asansör sistemi ile karşılaşıldı. Evde kazı yapan S.Y., T.T., E.D., İ.P., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada tarihi dönemlere ait 43 el yazması kitap, asansör sistemi, metal arama ve el dedektörü, ip merdiven, gaz maskesi, el feneri, hilti, 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, 'İzinsiz olarak define araştırması yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kırklareli\'nde Kaçak Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kaçak Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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