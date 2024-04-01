Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 kulaklık ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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