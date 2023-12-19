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Kırklareli'nde koruyucu ailelere eğitim verildi

Kırklareli'nde düzenlenen eğitimde, koruyucu ailelere bağlanma, gelişim, yaşam düzeni, beceri kazanma gibi konularda bilgi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, koruyucu ailelere teşekkür etti ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kırklareli\'nde koruyucu ailelere eğitim verildi
19.12.2023 - 15:19,
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Kırklareli'nde koruyucu ailelere eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, müdürlük binasında düzenlenen eğitimde, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Kentte koruyucu aile sayısının 31'e yükseldiğini ifade eden Özbaş, "Çocuklarımıza yaşatmış olduğunuz sıcak aile ortamı için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Özbaş, her zaman korucu ailelerin yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından psikolog Elif Dağ Boz ile psikolojik danışman Mert Pangal, koruyucu ailelere, bağlanma ve gelişim, yaşam düzeni, beceri kazanma, travma ve iyileşme, ergenlik, bağımlılığı anlama ve yaklaşım, sağlıklı geçişler, güçlenme ve stresle başa çıkabilme, mahremiyet ve dijital bağımlılık konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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