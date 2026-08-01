Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Aşılaması - Son Dakika
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Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Aşılaması

Kırklareli\'nde Küçükbaş Hayvan Aşılaması
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Kırklareli'nde veterinerler, küçükbaş hayvanları zoonoz hastalıklara karşı aşılıyor.

Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veteriner hekimler tarafından Lüleburgaz ilçesinde küçükbaş hayvanlara zoonoz hastalıklara karşı aşısı uygulandığı aktarıldı.

Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğu belirtilen açıklamada, aşılama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kentte hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması amacıyla aşı uygulamalarına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Aşılaması - Son Dakika

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