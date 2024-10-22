Kırklareli'nde Okul Kantini Denetimi

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, denetimlerde okul kantinlerindeki ürünleri kontrol ederek, paketli ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyenik ve muhafaza koşullarını inceledi.

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada okul kantinlerinin denetimini önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için kantin işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Karaca, asgari teknik hijyenik koşulların uygun olması yönünden kontrollerin yapıldığını belirtti.