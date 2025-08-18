Kırklareli\'nde Orman Yangını Söndürüldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Barajlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Demirköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
