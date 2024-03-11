Kırklareli'nde Ramazan Ayı Dolayısıyla Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ramazan Ayı Dolayısıyla Denetimler Gerçekleştirildi

Kırklareli\'nde Ramazan Ayı Dolayısıyla Denetimler Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti. İl Müdürü Gökhan Karaca, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin arttırıldığını söyledi. Toplum sağlığının korunması için mücadele ettiklerini ifade eden Karaca, 'Gıdaların üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz.' diye konuştu.

11.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

İl Müdürü Gökhan Karaca, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin arttırıldığını söyledi.

Toplum sağlığının korunması için mücadele ettiklerini ifade eden Karaca, "Gıdaların üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Ramazan Ayı Dolayısıyla Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika

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