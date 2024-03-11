Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.
İl Müdürü Gökhan Karaca, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin arttırıldığını söyledi.
Toplum sağlığının korunması için mücadele ettiklerini ifade eden Karaca, "Gıdaların üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Ramazan Ayı Dolayısıyla Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı. Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan hizmetlerine minnettar olduklarını belirtirken, Şenes Erzik ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Tahsin Kaya'nın büyük emekler verdiğini vurguladı. Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde defnedildi.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin yeniden yargılanan sanıklara verilen cezaları onadı. Dönemin Atlasjet Hava Yolları yöneticileri Tuncay Mustafa Doğaner ve Mehmet Şerif Erbilgin'e 'taksirle öldürme' suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezaları kesinleşti. Böylece, 17 yıl süren dava sona erdi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentteki ihracatın yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 731 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kesikbaş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat fiyatlarını etkilediğini belirterek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesini talep etti.
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18. hafta maçında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. takımını 38-23 mağlup ederek üst üste 16. galibiyetini aldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 8 bin 942 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 645 sürücüye toplamda 1 milyon 498 bin 259 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 77 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 9 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, parkta bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla çıkardı. Kaza sonucunda araçta ve parkta maddi hasar meydana geldi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Balcı, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayın sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, dumanlar çıkmaya başlayınca aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile özel çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen piknikte buluştu. Seçer, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
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