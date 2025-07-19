Kırklareli'nde Sağlık Toplantısı

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında hastane binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Türkyılmaz, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılması amacıyla gece gündüz demeden çalışan personeline teşekkür etti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla bu toplantıların önemli olduğunu dile getiren Türkyılmaz, kendilerine destek olan herkese de teşekkür etti.

Vize Belediye Başkanı Özalp, ziyaretlerde bulundu

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Özalp, yaşlılarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini dile getiren Özalp, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden de faydalandığını kaydetti.