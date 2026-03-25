Kırklareli'nde Skolyoz Tarama Projesi

25.03.2026 11:02
Kırklareli'nde, 12 bin 800 öğrenciye skolyoz taraması yaparak erken teşhis hedefleniyor.

Kırklareli'nde skolyozun (omurga eğriliği) erken dönemde tespit edilmesi amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik tarama başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Sağlıklı Omurga Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında 74 okulda 12 bin 800 ortaokul öğrencisinin skolyoz taramasından geçirilmesi planlanıyor.

Projeyle skolyozun erken teşhis edilmesi, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve toplumda omurga sağlığına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Betül Çiftçi, Mustafa Dalcalı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tarama sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı bir gelecek için öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Skolyozun omurganın sağa veya sola eğrilmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Çiftçi, hastalığın özellikle ergenlik döneminde daha sık görüldüğünü ifade etti.

Erken tanının önemine dikkati çeken Çiftçi, "İl merkezinden başlayarak tüm ilçelerde ortaokul öğrencilerine yönelik skolyoz taraması yapıyoruz. Yaklaşık 12 bin 800 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ailelerin ve çocukların istekleri doğrultusunda tarama programını tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

"Farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte omurga problemlerinde artış yaşandığını vurgulayan Çiftçi, "Çocuklarımızda omurga sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Taramalar sırasında şüpheli vakaları velileri bilgilendirerek hastanelere yönlendireceğiz ve gerekli ileri tetkikle tedavi süreci planlanacak." diye konuştu.

Skolyozun ilerleyici bir hastalık olduğuna işaret eden Çiftçi, proje kapsamında velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının da yapılacağını kaydetti.

Öğrenci velisi Canan Dursun da projeyi önemli bulduklarını belirterek, "Belki çocuklarımızda skolyoz var ama farkında değiliz. Bu taramalar sayesinde erken önlem alınacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
