Kırklareli'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli\'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde yapılan operasyonda, tarihi eser ve tütün kaçakçılığı yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, tarihi obje ve kaçak sigara ele geçirildi.

28.02.2024 17:45  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen 11 adres ile 22 araçta arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, tarihi obje, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 30 elektronik sigara, 150 paket makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram tütün, 30 paket puro ile 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:58:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement