Kırklareli\'nde TIR ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Türker (51), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Vize'nin Soğucak köyü yakınlarında meydana geldi. Telat A. yönetimindeki 23 ADB 113 plakalı TIR ile Serkan Türker'in kullandığı 06 DTH plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Serkan Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türker'in cansız bedeni, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Telat A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.