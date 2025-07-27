Kırklareli'nde Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 172 Bin 76

Kırklareli'nde haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Kırklareli motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre kentte 74 bin 222 otomobil, 2 bin 876 minibüs, 1800 otobüs, 19 bin 723 kamyonet, 4 bin 766 kamyon, 45 bin 560 motosiklet, 22 bin 669 traktör ve 460 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

Haziran ayında 3 bin 135 taşıtın devri yapıldı. Bunlardan 1910'u otomobil, 498'i motosiklet, 416'sı kamyonet, 185'i traktör, 51'i minibüs, 43'ü kamyon, 29'u otobüs, 3'ü ise özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.