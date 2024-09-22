Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ile G.D. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?