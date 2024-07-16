Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Lüleburgaz ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, sentetik kannabinoid, metamfetamin, skunk, uyuşturucu haplar, ruhsatsız silahlar ve para ele geçirildi. Ayrıca yapılan denetimlerde aranma kaydı bulunan 2 kişi ve hükümlüler de yakalandı.

16.07.2024 10:49
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, Kuştepe mevkisinde 5 ayrı noktada narko alan denetiminde bulunarak, 2 adreste arama yaptı.

Operasyonda, 685.16 gram sentetik kannabinoid, 18.86 gram metamfetamin, 12.60 gram skunk, 24 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu hap, hassa terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 95 lira, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli A.Ş. ve E.B. gözaltına alındı.

Ayrıca narko alan denetiminde ise 85 araç ile 264 şüphelinin sorgulaması yapılmış, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ile 8 ay 59 gün ve 11 yıl 19 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. 2 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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