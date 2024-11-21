Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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KIRKLARELİ'de polisin kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kente merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 48.67 gram metamfetamin, 5.21 gram esrar, 36 sentetik ecza, 16 ecstasy, 5 ruhsatsız tabanca, 259 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 hassas terazi, 4 payp, 2 gringer, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 915 lira ve 10 gram altın ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'i emniyetten bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Ömer KUŞÇU/ KIRKLARELİ,