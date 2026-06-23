Kırklareli\'nde Veterinerlere Eğitim

Kırklareli'nde, küçükbaş hayvan sürülerinin sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla veterinerlere yönelik Koyun Keçi Vebası Hastalığı Saha Yaklaşımı Eğitimi verildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü uzmanları ile sahada görev yapan veteriner hekimler ve sağlık teknikerleri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, Trakya'nın hayvancılık potansiyeline ve hastalıklardan ari bölge statüsünün korunmasının önemine dikkati çekti.

Küçükbaş hayvancılıkta verim kayıplarını önlemek için erken teşhisin önemli vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Koyun ve keçi vebası, sürülerde hızlı yayılan ve üreticilerimiz açısından ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen viral bir hastalıktır. Bölgemizin hayvancılıktaki güçlü konumunu sürdürmesi, ancak sahada görev yapan siz değerli mesai arkadaşlarımızın doğru, hızlı ve etkin müdahalesiyle mümkündür. Saha personelimizin bilimsel ve güncel bilgilerle donatılması, üreticimizin emeğinin en büyük teminatıdır. Bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü uzmanlarına teşekkür ediyorum."