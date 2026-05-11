Kırklareli\'nde Yağmur ve Şükür Duası Düzenlendi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Kuzulu köyünde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı.

Vali Turan, birlik ve beraberlik içinde edilen duaların önemine değinerek, rahmetin ve paylaşmanın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasın önemli olduğunu ifade eden Turan, "Suyun her damlası hayat ve bereket kaynağıdır. Su kaynaklarımızın tasarruflu kullanılması hayati önem taşımaktadır." dedi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte orman ve anız yangınlarına karşı uyarıda bulunan Turan, ormanların ve tarım arazilerinin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanet olduğunu vurguladı.

Programda köy muhtarı Şaban Turan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ve İl Müftü Vekili Nurettin Güneş de katıldı.