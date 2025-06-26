Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 12 dekar hasat edilmemiş buğday ekili tarım arazisi ile 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.
Düzova köyünde hasat edilmemiş buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyürken rüzgarın etkisiyle ceviz bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda 2 dekar ceviz bahçesi ile 12 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Yangın: Tarım Arazisi ve Ceviz Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika
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