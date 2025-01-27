Kırklareli\'nde Yılın Kareleri Oylaması

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Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Savaş Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuşoğlu, Eviş ve Erden, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını tercih eden Kuşoğlu, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını oyladı.

Kuşoğlu, "Spor" kategorisinde ise oyunu Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı karesinden yana kullandı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş

İl Müftüsü Yusuf Eviş de "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" ve "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" isimli fotoğrafını seçen Eviş, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını oyladı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Savaş Erden

Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Savaş Erden ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" adlı fotoğraflarını seçen Erden, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını tercih etti.