Kırklareli'nde YKS Sınavına Giren Öğrencilere Tercih Danışmanlığı Hizmeti Veriliyor

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Kırklareli'nde Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giren öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezince İstasyon Caddesinde kurulan tercih danışmanlığı noktasında, psikolojik danışmanlar tercih yapacak öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre yönlendirmede bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tercih danışmanlığı noktasının 2 Ağustos Cuma gününe kadar açık olacağı bildirildi.