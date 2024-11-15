Kırklareli\'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Kore Günü" etkinliğine katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşına gönderilişinin 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Lüleburgaz'da program düzenlendi.
Turan, programda gazilerle sohbet edip, Kore Savaşı'nın şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığını belirtti.
Etkinlikle 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.
Vali Turan incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan incelemede bulundu.
Vali Turan, ilk olarak İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret edip, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sahil güvenlik gemisini gezen Turan, ardından Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İğneada Deniz Hudut Kapısında incelemede bulundu.
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