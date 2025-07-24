Kırklareli\'ne 31 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında, Kırklareli'nde 4 yatırımcıya 31 milyon 723 bin lira hibe desteği verilecek.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta marka kent olduğunu söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılıktaki kapasitesinin hızla arttığını ifade eden Turan, buna bağlı olarak insan kaynağının da arttığını dile getirdi.

Çiftçinin yüzünün gülmesinin önemli olduğunu anlatan Turan, "Sorumluluğumuz büyük, vebalimiz büyük. Özellikle tarım ve balıkçılık sektörlerinin geliştirilmesine yönelik önemli destekler sunulan bu programla ilgili gelen yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Soğuk hava deposu, paketleme, bal, arı ürünleri üretimi ve kırsal turizmle ilgili realize edilen çalışmaların hem üreticilerimize hem yatırımcılarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise Avrupa Birliği'nin de hibe katkısı olan IPARD desteklerinin artık Kırklareli'nde de uygulanmaya başladığını kaydetti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Karaca, "Bizim ilimizde de bugün itibarıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu irtibat ofisi çalışmaya başladı. Bu, bizim için çok sevindirici. İlimizin tarım ve hayvancılığını daha da fazla geliştirmek için inşallah önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişecek." dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale Koordinatörü Ümit Ortan da Kırklareli'nde yatırımcılara 31 milyon 723 bin lira hibe desteği sunacaklarını ifade etti.

Projeler içerisinde kırsal turizm yatırımları, bal ve bal ürünleri üretimi, soğuk hava deposu, meyve, sebze ve işleme deposu yatırımlarının olduğunu anlatan Ortan, "Hem ilimize hem de ülkemize üreticilere katma değerleri için şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Turan, Karaca, Ortan ve yatırımcılar hibe protokolünü imzaladı.