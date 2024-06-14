Kırklareli'ni dolu vurdu: Ekili alanlar, araçlar ve evler hasar gördü - Son Dakika
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Kırklareli'ni dolu vurdu: Ekili alanlar, araçlar ve evler hasar gördü

Kırklareli'nde etkili olan dolu yağışıyla birçok ekili alanlar, araçlar, evler hasar gördü. Üsküpdere köyü, Üsküp beldesi, Kızılcıkdere köyü ve Organize Sanayi Bölgesi'nde de hasarlar oluştu.

14.06.2024 22:17
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Kırklareli'ni dolu vurdu: Ekili alanlar, araçlar ve evler hasar gördü

Kırklareli'nde dolu araçların camlarını kırdı evlere hasar verdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde etkili olan dolu yağışıyla birçok ekili alanlar, araçlar, evler hasar gördü.

Kırklareli'nde sağanak ile başlayan ve doluya dönen yağışın ardından birçok ekili alan, araç ve evler hasar gördü. Hasar gören yerlerden biriside Üsküpdere köyü oldu. Köyde araçlar, evler ve cami hasar gördü.

Arabası hasar gören İlker Atay dolunun kuvvetli bir şekilde yağdığını ifade ederek araçların, evlerin ve ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi. Çatılarında hasar gördüğünü anlatan Atay, cevizden daha büyük olduğunu aktardı.

Evi hasar gören Niyazi Çapan, biranda bastırdığını dile getirerek, "Biradan yağmur ile dolu yağdı. Kıran kırana camlar, çatılar, arabalar, evler hasar gördü. Canımıza bir şey olmadı çok şükür. Benim arabalarım garajda bereket traktör falan zarar görmedi ama garaj hasar gördü" dedi.

Öte yandan Üsküp beldesi, Kızılcıkdere köyü ile Organize Sanayi Bölgesi'nde hasarlar oluştu.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'ni dolu vurdu: Ekili alanlar, araçlar ve evler hasar gördü - Son Dakika

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