Kırklareli Öğrenciler Jandarma Resim Yarışmasında Ödüllendirildi

Jandarma Genel Komutanlığının düzenlediği "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren Kırklarelili öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmada lise kategorisinde Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gülben Vuran birinci olurken, ilkokul kategorisinde ise Evrensekiz İlkokulu öğrencisi Cemre Kulaksız ikinci oldu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende öğrencileri tebrik etti.
Vuran ile Kulaksız'ın çok önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Ekici, kentin adının başarılarla anılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Ekici, her iki resmin de çok başarılı olduğunu belirtti.
Öğrenciler de eserleri hakkında bilgi verdi.
Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun öğrencilere hediyeler verildi.
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