Kırklareli Pehlivanköy'de Pavli Panayırı için hazırlıklar sürüyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, panayırın 12-15 Eylül'de gerçekleştirileceğini söyledi.
Panayır alanında düzenleme ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Hoşgör, alandaki elektrik hatlarının da yenilendiğini kaydetti.
Panayırın 114'üncü kez kurulacağını anımsatan Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.
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