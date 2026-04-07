Kırklareli Üniversitesi\'nde Yeni Dekan Ataması

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği görevine rektör danışmanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan getirildi.

Yavuzdoğan, Hukuk Fakültesinde düzenlenen törenle, Dekan Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş'ten görevini devraldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, konuşmasında, özverili çalışmalarından dolayı Güneş'e teşekkür ederek, yeni göreve getirilen Yavuzdoğan'a da başarı diledi.

Devir teslim törenine üniversite Genel Sekreteri Ahmet Şimşek de katıldı.

İtfaiye personeline hizmet içi eğitim

Kıyıköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verildi.

Eğitimde, yangına müdahale, ekip koordinasyonu, acil durum yönetimi ile ekipman kullanım becerileri konularında personele bilgi verildi.

Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İsmail Özen de tatbikatı takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede korumak amacıyla itfaiye personeline hizmet içi eğitimi düzenlendiğini belirtti.