Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize için kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı

Kırklareli Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, yarın Kırklareli'nin doğu ilçeleri Demirköy ve Vize'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışların 17 Ekim Cumartesi günü etkisini artırarak il genelinde kuvvetli şekilde devam edeceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, yağışlı havanın cumartesi günü saat 23.59'a kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.