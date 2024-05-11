Kırklareli Valisi Birol Ekici Anneler Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici Anneler Günü için mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici Anneler Günü için mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin varlığıyla hayata anlam kattığını ve çocuklarına yol gösterdiğini belirtti. Ekici, annelerin en kıymetli hazineler olduğunu vurgulayarak, onlara hak ettikleri değeri göstermenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, ilde gerçekleştirilen projelerle kadınların ve annelerin kişisel, sosyal ve ekonomik gelişimlerini destekleyecek çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

11.05.2024 10:13
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici mesajında, varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirtti.

Annelerin en kıymetli hazineler olduğunu ifade eden Ekici, bir çocuğu doğumundan ölüme kadar yaşamının her aşamasında karşılık beklemeden seven, koruyan, yönlendiren kişinin anne olduğunu kaydetti.

Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü annelerin olduğunu aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Bu anlayıştan yola çıkarak ilimizde gerçekleştirdiğimiz pek çok projeyle kadınlarımızın, annelerimizin kişisel, sosyal ve ekonomik bakımdan gelişimlerini destekleyecek çalışmaları hayata geçirdik. Bu çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çünkü gelişen kadının, gelişen toplumun işareti olduğuna yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici Anneler Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

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