Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, tarafsız ve özgür basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak çalışmalarını yürüten basının, toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Türk basını tarihin her döneminde, milletin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirmiştir. İnanıyorum ki basınımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecektir. İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen basın kuruluşları, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, bu topraklarda olup biteni doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermeye devam edecektir.

Hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."