Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaparak Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Ekici, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi ve Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

20.03.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı.

Huzurevini ziyaret eden Ekici, yaşlılarla sohbet etti. Okunan duaların ardından Vali Ekici, huzurevi sakinleri ile orucunu açtı.

Ekici, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası'nı tebrik etti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Ekici, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yaşlılar Haftası dolayısıyla pasta kesildi.

Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

Gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı - Son Dakika

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