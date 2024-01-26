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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da Spor Salonu İncelemesinde Bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da Spor Salonu İncelemesinde Bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde tamamlanan spor salonunu inceledi. Ekici, salonun en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti ve Lüleburgaz'a hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı kabul eden Ekici, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz\'da Spor Salonu İncelemesinde Bulundu
26.01.2024 - 15:47,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları tamamlanan spor salonunda incelemede bulundu.

Vali Ekici, spor salonunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Spor salonunun en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Ekici, salonun 2 bin seyirci kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Spor ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Ekici, salonun Lüleburgaz'a hayırlı olmasını diledi.

Dünya Gümrük Günü

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Tarhan'da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Kaynak: AA
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