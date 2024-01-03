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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Emirali, Ayvalı, Kırıkköy ve Çeşmekolu köylerini ziyaret ederek muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ekici, sohbet edip, istekleri dinledi. Ekici, köy ziyaretlerine devam ettiğini ve kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu
03.01.2024 - 09:19,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Emirali, Ayvalı, Kırıkköy ve Çeşmekolu köylerini ziyaret edip muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, sohbet edip, istekleri dinledi.

Köy ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Ekici, kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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