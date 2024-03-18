Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran çınarlar olduğunu belirtti. Ekici, Türk milletinin yaşlıları baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bildiğini ifade etti ve büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermenin hepimizin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

18.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran çınarlar olduğunu belirtti.

Türk milletinin, tarihin her döneminde yaşlıları baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bildiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Sosyal devlet anlayışıyla, yaşlılarımızın daha sağlıklı daha mutlu, daha huzurlu olmaları, geleceğe güvenle bakmaları için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Birol Ekici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
10:29 Putin, Navalni’nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu Putin, Navalni'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
10:35 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ’Kurtlar Vadisi’ editleri hakkında konuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Kurtlar Vadisi' editleri hakkında konuştu
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:23 Bebeğini kaybettiğini öğrenen Yunus Emre, gözyaşlarına boğuldu Bebeğini kaybettiğini öğrenen Yunus Emre, gözyaşlarına boğuldu
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
05:59 Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 11:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement