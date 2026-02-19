Kırklareli Valisi'nden Ramazan Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, özlemle beklenen başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzurunun ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının ibadet, tefekkür, şükür, sabır, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitiminden geçirdiğini ifade eden Turan, merhamet, şefkat ve paylaşma duygularının zirveye ulaştığı bu mübarek zaman diliminin gönül kapılarını hiçbir ayrım gözetmeden açmayı öğrettiğini kaydetti.

Ramazan ayında paylaşma, bereket, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"İyilik bilincimizi diri tutarak bizleri yoksullara, yetimlere, kimsesizlere ve tüm ihtiyaç sahiplerine daha fazla sahip çıkmaya yönlendirir. Yapılan her hayrın kat kat karşılık bulacağı inancıyla, rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlama, hayatımızı muhasebe etme ve nefsimizi terbiye etme imkanı sunar."

Ne yazık ki bugün ramazanın merhamet ve barış çağrısına en çok ihtiyaç duyan coğrafyalar da vardır. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere zulüm, savaş ve yokluk altında yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimizi dualarımızda unutmamalıyız. Ramazanın vicdanları harekete geçiren ruhunu, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik seferberliğine dönüştürmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz ölçüde acıları azaltabilir, umutları büyütebiliriz."